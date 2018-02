Verkeersagressie door 'goede kennis' 27 februari 2018

02u48 0

De 56-jarige P. V. uit Evergem is gisteren voor het Gentse hof van beroep verschenen nadat hij in eerste aanleg veroordeeld was voor verkeersagressie. Hij kreeg hiervoor 4 maanden met uitstel. De man reed met één van zijn twee Porsches in 2015 in een colonne auto's in de Abdijstraat in Drongen toen een chauffeur van een van de auto's een voetganger zou hebben bedreigd en geslagen.





V. ontkent de feiten. "Mijn cliënt heeft het niet gedaan, maar verkeert in de morele onmogelijkheid om te zeggen wie het wel heeft gedaan", klonk het bij de verdediging. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van de straf. Uitspraak op 27 maart. (DJG)