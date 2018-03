Verkaveling spreiden over 10 jaar 06 maart 2018

Evergem legt strenge voorwaarden op voor de nieuwe 'superverkaveling' die tussen de Droogte en de Maagdekensstraat komt. Daar moeten 350 nieuwe woningen komen. Groen vraagt extra verkeersmaatregelen voor een vlotte afwikkeling.





"We zullen maar bouwvergunningen afleveren voor maximum dertig woningen per jaar", zegt schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V). "Vorig jaar mocht daar gestart worden met bouwen, maar dat is niet gebeurd. De dertig woningen van vorig jaar worden daardoor meegenomen naar dit jaar. Daardoor zullen dit jaar maximum zestig woningen vergund worden. Vanaf volgend jaar gaat het weer naar dertig vergunningen per jaar. Zo gebeurt de groei er gecontroleerd." (JSA)