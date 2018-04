Verhuis gemeentediensten 06 april 2018

02u31 0

De diensten Jeugd en Onthaalouders Kleine Beer in Evergem verhuizen. De diensten zijn gesloten van maandag 23 april tot dinsdag 1 mei. Beide diensten verhuizen in die week naar het Huis van Jef, Guldensporenlaan 32 in Ertvelde. Voor dringende gevallen neem je contact op met het onthaal in het gemeentehuis op 09/216.05.00. (JSA)