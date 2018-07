Verdachte bestelwagen in Pelikaanstraat 17 juli 2018

02u27 0

Buurtbewoners uit de Pelikaanstraat in Ertvelde hebben zondagnacht een verdachte bestelwagen gezien op een oprit van een woning in de Pelikaanstraat in Ertvelde. In het voertuig zaten een drietal personen. Volgens de ooggetuigen ging het om een grijze bestelwagen met belettering en een nummerplaat die rechts beschadigd was. De politie kwam ter plaatse. (JEW)