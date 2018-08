Verbindingsweg van Noordlaan naar R4 18 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer is in Evergem begonnen met de aanleg van de verbindingsweg van de Noordlaan (N458) naar het ovaal van Wippelgem (R4).





De werken duren tot april volgend jaar. Door het aanleggen van deze verbindingsweg zal de R4 gemakkelijker bereikbaar zijn. Vanaf woensdag 22 augustus begint deel twee van de werken. "Het gaat om een nieuwe rotonde op de splitsing van Wippelgem Eindeken en de Noordlaan", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "Er worden tijdens de werken omleidingen uitgestippeld. Ook voor de bussen van De Lijn. Vermoedelijk zal het grootste deel van de werken uitgevoerd zijn tegen eind december. Omdat de bovenste laag van asfalt niet mag geplaatst worden in de periode tussen december en maart, moet deze afwerking wellicht uitgesteld worden tot het voorjaar." (JSA)