Vechtersbaas krijgt laatste kans 22 juni 2018

Nog één kans krijgt een 46-jarige man uit Evergem die met agressie- en alcohoproblemen sukkelt. Hij kreeg een jaar cel met uitstel voor een zware vechtpartij op café in maart. Met 2,07 promille in het bloed viel hij een andere caféganger van achteren aan met een glas. Het slachtoffer bloedde hevig, onder meer uit het hoofd. "Hij heeft veel geluk gehad", zei het parket nog. "Hij mag de hemel kussen dat de wonde zich niet op een andere plaats in zijn hoofd bevond, want dan was het slechter afgelopen." De dader werd al veroordeeld voor geweldsdelicten, dronkenschap, intoxicatie, en vluchtmisdrijf. Nu moet hij werken aan zijn alcohol- en geweldsproblematiek. Bij zijn volgende slippertje wacht de gevangenis. (OSG)