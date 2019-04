VBS Ertvelde organiseert Spelenmarkt in aanloop naar paasvakantie Joeri Seymortier

03 april 2019

09u23 0 Evergem De kinderen van de zesde klas van de Vrije Basisschool Ertvelde organiseren deze week een Spelenmarkt voor het goede doel.

Nog tot aan de paasvakantie wordt zo geld ingezameld voor de Zuidactie. “Twee weken lang kunnen de kinderen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar spelletjes spelen”, zeggen de kinderen. “Een kaart kost 1 euro en dan kan je vijf spelletjes spelen. De eerste week was een succes, want toen al hadden we 353 euro opgehaald. Je kan kiezen tussen onder andere een verkleedrace, speculaasjesspel, vriendschapsspel, voetbal, of pakweg blikken werpen. We hopen een mooi bedrag te verzamelen want de opbrengst gaat naar Broederlijk Delen.”