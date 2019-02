Vaste camera’s op R4 werken nog niet (maar iedereen gaat nu al op de rem staan) Nu al beduidend minder snelheidsduivels op drukke gewestweg Joeri Seymortier

13u58 0 Evergem De vaste camera’s voor de trajectcontrole op de R4 in Evergem zijn geplaatst, maar werken nog niet. Toch merk je dat er nu al beduidend trager gereden wordt op de R4. De camera’s zullen in de loop van het voorjaar operationeel zijn, en vanaf dan kunnen boetes volgen voor wie sneller dan 90 per uur rijdt. “We hopen als gemeente vooral op geen enkele boete”, zegt de burgemeester.

Je hebt ze wellicht ook al zien staan: de nieuwe vaste camera’s op de R4 tussen Ertvelde en Wippelgem. Ook op de N456 tussen Sleidinge en Lembeke zijn de camera’s ondertussen geplaatst naast de rijweg. Oppositiepartij Sterk! wou donderdagavond op de gemeenteraad weten of er nu ook al boetes volgen. Niet, dus. “De camera’s hangen er, maar ze zijn momenteel nog niet operationeel”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Toch zien we nu al dat er veel trager gereden wordt op de R4. Gewoon al de camera’s zien is voor veel chauffeurs genoeg om zich toch aan de maximum snelheid van 90 kilometer per uur te houden. Wij hebben als gemeente bewust niet willen communiceren dat de camera’s nog niet werken, omdat we niet willen dat chauffeurs nu plots weer sneller gaan rijden. Ook al werken de vaste camera’s nog niet, toch kan de politie ook nog altijd de gewone snelheidscontroles houden. Trouwens: we plaatsen die camera’s echt niet om daar als gemeente geld aan te verdienen. We willen enkel veiliger verkeer en veel minder ongevallen. Ik zou als burgemeester een gelukkig man zijn, als de camera’s op de R4 op een dag geen enkele keer moeten flitsen. Dat zou betekenen dat niemand daar nog te snel rijdt, en dat is de enige bedoeling van dit project.”

Voorjaar

Dat de camera’s nog niet werken is niet de schuld van de gemeente Evergem. “Het werk van ons als gemeentebestuur, en ook dat van de politiezone, zit er helemaal op”, zegt de burgemeester. “Er moeten op gewestelijk vlak alleen nog wat technische zaken geregeld worden. Vanaf nu ligt het niet meer in onze handen, maar de camera’s zouden zeker in de loop van het voorjaar moeten werken.”

Ook gemeentewegen

Vlaanderen wil de komende jaren nog meer trajectcontroles invoeren. “Of er nog extra trajectcontroles komen op de gewestwegen in Evergem, weten we vandaag niet. Maar zo’n trajectcontroles kunnen ook perfect op gemeentewegen. De politiezone Evergem-Assenede voorziet dit jaar in ieder geval 450.000 euro voor de aankoop van ANPR-camera’s. Daarmee kunnen we nummerplaten scannen, en zo mensen met verkeerde bedoelingen uit het verkeer halen. De komende weken worden de plaatsen bepaald waar de eerste zes tot acht camera’s geplaatst zullen worden. Ook in andere gemeenten rond onze politiezone staan er al zo’n camera’s. Het is de bedoeling om samen zo een schild te vormen, zodat er voor mensen met slechte bedoelingen geen ontkomen meer aan is”, zegt burgemeester De Maertelaere nog.