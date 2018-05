Vanaf morgen chatten met gemeentebestuur 02 mei 2018

02u24 0 Evergem De website van gemeente Evergem krijgt een make-over. Morgen, donderdag 3 mei, staat de nieuwe versie online. De meest opvallende nieuwe functie is de mogelijkheid om te chatten met het gemeentebestuur.

Chatten kan enkel tijdens de openingsuren van de diensten. "Zo kan je rechtstreeks vragen stellen aan ons personeel", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Je kan van op elke pagina een chatbericht sturen. De chatfunctie verschijnt enkel tijdens de openingsuren en de berichten worden beantwoord door communicatiemedewerkers."





De nieuwe gemeentelijke website is ook beter leesbaar op smartphone en tablet. Ook nieuw is de centrale zoekfunctie met automatische tekstaanvulling. "Aan de nieuwe website ging heel wat onderzoekswerk vooraf. Er werd bekeken welke pagina's wel en niet populair zijn, het surfgedrag werd onderzocht en via een testpanel van inwoners werd bekeken op welke manier zij informatie opzoeken. Op basis van deze resultaten streven we naar de meest gebruiksvriendelijke website", zegt de burgemeester nog.





(JSA)