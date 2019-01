Vanaf maandag maximum 50 per uur in enkele nieuwe straten in Evergem Joeri Seymortier

11u09 0 Evergem In enkele straten van Evergem mag je vanaf maandag 14 januari nog maximum vijftig kilometer per uur rijden.

De zone vijftig breidt uit in enkele straten in Evergem. Dat is het geval op de zijarm van de Kwadeweg met Kromveldstraatje tot aan de spoorweg. Ook in Volpenswege en het doodlopend deel van Veldhoek mag je vanaf maandag nog maar vijftig per uur rijden. De nieuwe verkeersborden worden tussen 14 en 18 januari geplaatst. De nieuwe reglementering gaat in van zodra de borden er staan.

In de nabije toekomst staat er nog een uitbreiding van de zone vijftig op het programma. Dat zal het geval zijn in Daasdonk tot aan de grens met Waarschoot, in Eeksken tot aan de grens met Lovendegem en in Tervenen tot aan de grens met Assenede.