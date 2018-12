Van Doornzele naar de Zuidpool? Dat is precies 15.778 kilometer Joeri Seymortier

12 december 2018

09u32 0 Evergem Negen verenigingen uit Doornzele bij Evergem hebben een ‘wereldwegwijzer’ in het dorp geplaatst. Daarop wijzen ze de weg en tonen ze de afstand naar verschillende plaatsen op de wereldbol.

De Landelijke Gilde was trekker van het initiatief, en kreeg ook de andere dorpsverenigingen mee. Met de wereldwegwijzer willen ze hun eigen dorp wat meer op de kaart zetten. Je ziet onder andere dat het vanuit Doornzele 15.778 kilometer is naar de Zuidpool, 2.143 kilometer naar Athene en 10.216 kilometer naar de Machu Picchu. De wegwijzer staat niet toevallig aan de zaal Ter Gulden Celle op Doornzele Dries. Dat is de plek waar de meeste verenigingen hun activiteiten doen. “Normaal staan zo’n wereldwegwijzers op toeristische plaatsen, maar wij willen symbolisch laten zien dat Doornzele ook meetelt”, klonk het bij de onthulling.