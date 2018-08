Van 52 naar 24 opvangplaatsen voor asielzoekers 07 augustus 2018

02u28 0 Evergem Evergem heeft op zijn grondgebied nog maar 24 opvangplaatsen voor asielzoekers. Begin dit jaar waren dat er nog 52.

"Eind maart besliste de regering om de individuele opvangstructuur voor asielzoekers af te bouwen", legt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA) uit. "In Evergem waren er begin dit jaar nog 52 plaatsen waar asielzoekers konden wonen. In februari verminderden we als OCMW het aantal woningen al met een derde. Fedasil, de federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, stuurt nu aan om nog eens elf plaatsen te schrappen. Op die manier blijven er in Evergem nog 24 opvangplaatsen over."





Het voorstel tot afbouw wordt nu uitgewerkt en zal binnenkort op de OCMW-raad voorgelegd worden.





Plek voor 5 gezinnen

Bij die 24 plaatsen die in Evergem zullen overblijven, zijn er minimum zes plaatsen voor alleenstaande mannen, twee plaatsen voor een familie van twee personen, één plaats voor een familie van vier personen en twee plaatsen voor een familie van vijf personen. (JSA)