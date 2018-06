Uitgever Etienne Van Hyfte treedt uit schaduw met eigen boek 26 juni 2018

Etienne Van Hyfte (75), vader van comedian Joost Van Hyfte, heeft met 'Eenzaamheid van een ijskonijn' zijn eerste boek uit.





Dat Van Hyfte nu pas met een boek op de proppen komt, mag gerust verrassend genoemd worden. Zo publiceerde hij als uitgever het debuut van Stefan Hertmans en bracht hij werk van gevierde schrijvers als Daniël Billiet, Pjeroo Robjee en Eriek Verpale uit. "Ik zag ook niet in waarom iemand van mij een boek zou willen lezen", verklaart hij. De dood van vriend Eriek Verpale trok hem over de streep. "Tijdens zijn laatste levensjaren heb ik hem meerdere keren proberen overtuigen samen iets te schrijven. Eriek kwam er zelf niet meer aan toe. De eenzaamheid en de drank waren te sterk aanwezig." Het boek is een eerbetoon en handelt over eenzaamheid en alcoholisme. "Toch is het allesbehalve autobiografisch. Het beschrijft de zoektocht van een veertiger naar het ware geluk", besluit Van Hyfte. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Partizaan en kost 19,95 euro. (KVZ)