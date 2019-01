Uitbreiding gemeenteschool Evergem kan vanaf 2020 Joeri Seymortier

11 januari 2019

12u59 0 Evergem Er komt schot in het dossier van de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in Evergem-centrum. Ten vroegste volgend jaar kan gestart worden.

De gemeentelijke basisschool van Evergem is te klein en moet uitgebreid worden. “We hebben daarvoor in 2014 een subsidiedossier ingediend”, zegt gemeenteraadslid Filip Lehoucq (CD&V), die het dossier tot vorig jaar als schepen behandelde. “De gemiddelde wachttijd voor dergelijke dossiers is ongeveer zes jaar. We moeten als gemeente dus voorbereid zijn. In het budget 2019 heeft de ploeg van CD&V en N-VA dan ook 265.000 euro ingeschreven om een ontwerpplan op te maken. Het is onze bedoeling om de gemeenteschool van Evergem volledig uit te spelen volgens het concept van ‘brede school’. Dat wil zeggen dat we de nieuwe lokalen die we bouwen, na de schooluren ook willen open zetten voor verenigingen. Gemeentegebouwen moeten optimaal gebruikt worden”, klinkt het nog.