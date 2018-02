Twintiger die via e-mail Evergemnaar oplicht voor 5.600 euro, riskeert celstraf 16 februari 2018

Een man uit Evergem is het slachtoffer geworden van een bende oplichters. De man had een e-mail ontvangen waarbij hij moest klikken om gratis een nieuwe bankrekening te krijgen. De man volgde de aanwijzingen in de e-mail en merkte een dag later dat er 5.600 euro van zijn rekening verdwenen was. De e-mail bleek een zogenaamde phishing mail te zijn. Het geld bleek overgemaakt te zijn op de rekening van een Vilvoordse twintiger. Deze verklaarde dat zijn bankkaart gestolen was en dat de bende deze waarschijnlijk gebruikt had bij de oplichting. Enige speurwerk bracht echter aan het licht dat de beweerde diefstal enkele maanden na de overschrijving gebeurd was. Uiteindeijk gaf hij toe dat hij het geld had zien verschijnen op zijn rekening. "Meer weet ik niet", klonk het. Volgens het parket is het duidelijk. "De beklaagde heeft zijn rekening 'uitgeleend' aan de bende in ruil voor geld. Het is een typische muilezel." Daarom wordt een effectieve celstraf van 15 maanden gevorderd. De rechter velt zijn vonnis op 6 maart.





(WHW)