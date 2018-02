Twee gewonden na zware aanrijding 19 februari 2018

Een 55-jarige vrouw uit Bassevelde en een 62-jarige Nederlander zijn zaterdagnamiddag lichtgewond geraakt na een zware aanrijding op het kruispunt van de R4 met de Drogenbroodstraat in Evergem. De Nederlander reed rond 14 uur op de R4 in de richting van Zelzate en wilde op het kruispunt linksaf slaan naar de Drogenbroodstraat. Net op dat moment kwam de vrouw op de R4 aangereden vanuit de andere richting. Beide bestuurders konden elkaar niet meer ontwijken. Door het ongeval was de rechterrijstrook lange tijd versperd. Beide wagens liepen vooraan heel wat schade op en moesten getakeld worden. (JEW)