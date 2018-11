Twee chauffeurs lichtgewond na aanrijding Wouter Spillebeen

19 november 2018

15u05 0 Evergem Op het kruispunt van de Noordlaan en de Hoogstraat in Kluizen zijn twee chauffeurs maandagochtend tot een aanrijding gekomen.

Een 29-jarige man uit Gent reed rond 6 uur in de Hoogstraat en wilde de Noordlaan oversteken in de richting van de R4. Op dat moment kwam een 25-jarige vrouw uit Evergem op het kruispunt. Ze reed op de Noordlaan in de richting van Ertvelde. De twee wagens kwamen tot een aanrijding en de beide bestuurders raakten lichtgewond.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Voor de chauffeurs op de Noordlaan staan verkeerslichten en voor wie in de Hoogstraat rijdt staat een stopbord. Of een van de chauffeurs de voorrangsregels of het rode licht negeerde, wordt onderzocht.