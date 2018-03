Trucks rijden hoogtepoort stuk NOG ALTIJD TIENTONNERS DOOR KERKBRUGGE-LANGERBRUGGE JOERI SEYMORTIER

13 maart 2018

02u49 0 Evergem Vrachtwagenchauffeurs blijven door het dorp van Kerkbrugge-Langerbrugge bij Evergem rijden. Net voor de jaarwisseling werd een hoogtepoort geplaatst om trucks uit het dorp te houden. Maar vrachtwagens rijden die gewoon kapot. Extra politiecontroles invoeren blijkt een moeilijke zaak.

Op sociale media blijven filmpjes opduiken van vrachtwagens die toch door het dorp van Kerkbrugge-Langerbrugge rijden, ondanks de hoogtepoort die in december ter hoogte van de Burggravenlaan geplaatst werd. Onder de hoogtepoort hangen reflecterende buizen, maar die worden door de vrachtwagens gewoon afgereden.





"Blijkbaar rijden heel wat vrachtwagenchauffeurs op gps en blijven ze dus door ons dorp rijden", zeggen enkele buurtbewoners van de Burggravenlaan. "De hoogtepoort wordt gewoon kapot gereden. Er staan verbodsborden en er staat nu effectief een hoogtepoort. Maar dat houdt sommige chauffeurs niet tegen. De verbodsborden negeren ze totaal. En als ze de hoogtepoort zien, dan vertragen ze en rijden ze er heel traag onderdoor. Als hun vrachtwagen daardoor een deel van het hoogteportiek afrijdt, dan zitten ze daar niet mee in. Er zijn al een pak minder trucks in ons dorp door de maatregel. Maar er moeten aanpassingen komen, want deze hoogtepoort is geen sluitende oplossing."





3 meter

Evergem levert al jaren inspanningen om zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren. De hoogtebeperking ter hoogte van de Burggravenlaan en de daarbij horende knip in de Gentweg en de Tuinwijk zijn de meest recente maatregelen. Het industriegebied aan het einde van de Gentweg heeft sinds vorig najaar een rechtstreekse aansluiting op de weg langs het Kanaal. Daardoor kan het vrachtverkeer nu definitief uit de woonkern gehaald worden. Vrachtverkeer hoger dan drie meter, met bestemming Kerkbrugge, mag al langer niet meer vanaf de R4 in de Langerbrugsestraat en Elslo rijden. Zij moeten via de Kerkbruggestraat rijden. Alle andere vrachtverkeer met bestemming industriegebied De Nest, moet via het ovaal van Wippelgem rijden. Maar zelfs met de fysieke hoogtebeperking tussen de Langerbrugsestraat en de spoorwegovergang blijkt dat moeilijk af te dwingen.





Regels respecteren

Schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V) hoopt dat de nieuwe regels snel nageleefd worden. "We hebben verkeersborden gezet en een hoogtepoort laten bouwen", zegt de schepen. "Het zwaar verkeer wordt op die manier gedwongen om de hoofdwegen te volgen. Veel meer kunnen wij als gemeente niet doen."





Extra politiecontroles kom er niet. "We doen daar zeker controles en vrachtwagens die het verbod negeren gaan op de bon", zegt commissaris Yves Tuytschaever. "Onze patrouilles worden regelmatig langs daar gestuurd. We kunnen daar natuurlijk niet dag en nacht een agent zetten", klinkt het.