Treinverkeer onderbroken na aanrijding 13 februari 2018

03u09 0

Op de spoorlijn tussen Gent-Dampoort en Eeklo is gisterenavond rond 21.20 uur een persoon aangereden door een trein ter hoogte van de Wurmstraat in Sleidinge. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het over een wanhoopsdaad. "Voor de rest van de avond wordt een vervangende buslijn ingelegd voor een deel van het traject", klonk het bij Infrabel. De vijftien passagiers op de aanrijdende trein werden met een bus geëvacueerd. (WSG/JEW)