Treinverkeer onderbroken na aanrijding van persoon Wouter Spillebeen

28 november 2018

17u32 1 Evergem Het treinverkeer tussen Eeklo en Wondelgem was woensdagnamiddag een tijd lang onderbroken nadat er rond 15.40 uur een persoon werd aangereden door een trein ter hoogte van de Wurmstraat in Sleidinge. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een wanhoopsdaad.

De aanrijding gebeurde niet op de spoorwegovergang, maar wel op de volle sporen, weet woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Het treinverkeer is momenteel onderbroken. Er is een vervangende busdienst tussen Eeklo en Wondelgem. Er is ook een bus naar de plaats van de aanrijding gereden om de reizigers te evacueren.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het gewonde slachtoffer bij te staan. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vanaf 17.45 uur was er opnieuw treinverkeer mogelijk op de lijn.