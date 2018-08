Trampolinespringers op Magneetfeesten 28 augustus 2018

De Magneetfeesten in Doornzele starten op vrijdagavond 31 augustus met de tiende Trappistentocht. Voor 14 euro kan je een tocht van 6 kilometer wandelen, en onderweg genieten van trappisten of witte wijn. Om 23 uur is er een optreden van de 90's coverband Hammertime. Op zaterdag wordt om 11 uur de Truckrun gehouden en kunnen personen met een beperking meegenieten vanuit de stuurcabine van een tientonner. In de namiddag is er op de Dries een kinderspeeldorp en 's avonds om 21 uur treden de travestieten van Les Folles de Gand op. Zondag 2 september wordt om 9 uur gestart met de bepijlde motorrit. In de namiddag komen de acrobaten van TNT Trampoline. De stuntmannen zijn bekend van hun deelname aan Belgium's got talent, met Mathijs Vereecken uit Sleidinge. Zondagnamiddag is er ook straattheater, een minimeeting en een dansshow van Rap & Vrank.





Maandag 3 september wordt afgerond met een schieting en de 36ste mosselsouper. Info: www.magneetfeesten.be. (JSA)