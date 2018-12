Tourist LeMC komt try-outen in Evergem (en dinsdag kan je tickets bestellen) Joeri Seymortier

07 december 2018

10u46 0 Evergem Cultuurcentrum Evergem haalt een leuk extraatje binnen. Tourist LeMC komt op woensdag 9 januari om 20 uur try-outen in de Stroming.

De Antwerpse stadstroubadour Tourist LeMC staat helemaal bovenaan de hitlijsten met zijn nieuwe single Spiegel, samen met Raymond van het Groenewoud. Eerder deze maand verscheen zijn nieuwste album: ‘We Begrijpen Mekaar’. Op 18 januari 2019 speelt hij een thuismatch in de Lotto Arena in Antwerpen, maar niet zonder eerst eens te try-outen in Cultuurcentrum Evergem. Dat gebeurt op woensdag 9 januari 2019 om 20 uur.

De zaal zal heel snel uitverkocht zijn. Tickets zullen 20 euro kosten. Bestellen kan vanaf dinsdag 11 december om 18 uur. Info: www.evergem.be/ticketcultuurcentrum.