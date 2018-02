Tom Dice speelt in Stroming 21 februari 2018

Tom Dice speelt op vrijdagavond 23 februari een Meetjeslandse thuismatch in Cultuurcentrum Stroming in Sleidinge. De Eeklonaar die ooit ons land mocht vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival brengt zijn hits, en ook nummers uit het nieuwe album 'I've come a long way' met de single 'Hey there sister'. Kaarten kosten 16 euro. Info: www.tomdice.be.





(JSA)