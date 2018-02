Tiende Repair Café 23 februari 2018

02u49 0

Evergem viert op zaterdag 24 februari de tiende editie van het Repair Café. Het aantal bezoekers varieerde vorig jaar tussen 60 en 90 per keer. Meer dan de helft van de voorwerpen werd hersteld. Je kan er onder meer terecht met kapotte draagbare elektrische apparaten, tuinmateriaal, textiel en schoenen, meubels, horloges, speelgoed en houten materialen en fietsen.





Op zaterdag 24 februari kan je terecht van 9 tot 12 uur in de gemeentelijke basisschool van Sleidinge, Sleidinge-Dorp 142. Volgende data zijn 21 april in de gemeentelijke basisschool Belzele, 23 juni in Ter Gulden Celle, 22 september in de gemeentelijke basisschool Wippelgem en op 24 november in de basisschool De Regenboog in Ertvelde. Info: www.evergem.be. (JSA)