Theatervoorstelling over dementie 01 september 2018

In Evergem kan je nu al inschrijven voor een theaterstuk rond dementie. Op 24 september om 20 uur speelt comedian Koen De Wulf uit Eeklo zijn voorstelling Kwijt, in de bibliotheek. Het is een liedjesvoorstelling over dementie en een combinatie van comedy, cabaret en theater. De voorstelling brengt dementie op een speciale manier onder de aandacht. Enkele dagen eerder, op vrijdag 21 september, is het Wereld Dementie Dag. Inschrijven voor de voorstelling kan nu al in een van de bibliotheken of via www.evergem.be/vrijetijdsloket. (JSA)