Terranova zet nu ook in op windenergie 09 mei 2018

02u26 0 Evergem Op de Zonneberg, het grootste zonnepanelencomplex van de Benelux op de oude gipsberg tussen Zelzate en Evergem maken ze momenteel werk van de bouw van zes nieuwe windmolens.

Met de bouw van de windmolens wil Terranova nog eens 4.500 megawatt-uur extra energie opwekken. Goed voor het verbruik van 1.200 gezinnen. Maar er is meer. Zo hopen ze er met de restenergie op termijn ook waterstof te kunnen produceren. Dat zou een Europese primeur zijn.





De eerst drie turbines komen bovenop de Zonneberg langs de E34 in Zelzate. Binnen een tweetal jaar bouwt Terranova er nog eens drie aan de Evergemse kant van de berg. De windmolens zijn ongeveer 70 meter hoog, wat relatief klein is. Andere windmolens in het havengebied gaan tot 200 meter hoogte.





Educatief centrum

Behalve extra energie maakt Terranova samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de cvba Zonneberg in de nabije toekomst ook werk van een nieuw educatief centrum rond hernieuwbare energie. Dat educatief centrum komt naast het populierenbos achteraan de wijk Klein Rusland.





(KVZ)