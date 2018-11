Tentoonstelling in ‘Huis van Jef’ ten voordele van Rode Neuzendag Joeri Seymortier

21 november 2018

09u47 0 Evergem Op zaterdag 24 en zondag 25 november kan je in het Huis van Jef in Evergem naar een tentoonstelling ten voordele van Rode Neuzendag.

De tentoonstelling heet ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, en is van Eline Devliegher. Je betaalt 2 euro, en dat bedrag gaat integraal naar Rode Neuzendag. Dat is een initiatief van VTM om jongeren met psychische problemen te helpen. Eline volgde vijf jongeren gedurende een maand. In die periode probeerde ze vast te leggen waar zij het moeilijk mee hebben en wat hen daarbij helpt. Met haar beelden probeert ze aan te tonen hoeveel er schuil gaat achter een gezicht en probeert ze het taboe rond mentale problemen te doorbreken.

Telkens van 11 tot 18 uur in het Huis van Jef, Guldensporenlaan 32 in Ertvelde. Info: www.evergem.be.