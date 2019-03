Stuur gestolen uit BMW in Evergem Jeffrey Dujardin

04 maart 2019

17u19 0 Evergem Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag het stuur gestolen van een geparkeerde BMW in de Kalestraat in Evergem.

Via een kleine zijruit achteraan de wagen braken ze in de BMW binnen, zo kregen ze de wagen op en konden ze het stuur stelen. “Het moet gebeurd zijn rond 4.15 uur”, zegt Femke Florquyn. “Vermoedelijk werd de wagen al even in de gaten gehouden, er was bij geen enkele andere wagen sporen van inbraak.” Accessoires zoals airbags, gps-toestellen en sturen uit premiumwagens zoals BMW, Mercedes en Audi zijn al jaren het favoriete doelwit van dieven. De onderdelen zijn dan ook niet goedkoop, bij een stuurwiel ligt de prijs tussen de 500 en de 1.000 euro.