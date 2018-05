Studeren in bib 22 mei 2018

Studenten uit Evergem kunnen tijdens de komende blokperiode samen studeren in de bibliotheek. "Tijdens de blok- en examenperiode opent Bibliotheek Evergem haar deuren voor studenten", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "Studenten kunnen er zich van dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 29 juni rustig voorbereiden op de examens. Normaal is de bibliotheek gesloten tussen 12 en 14 uur, maar tijdens deze periode blijft de bib extra open op dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is de bib sowieso doorlopend open van 10 tot 18 uur. Op maandag kan je er terecht van 14 tot 18 uur." Info: www.evergem.be. (JSA)