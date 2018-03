Studenten maken kans op prestigieuze domotica-prijs 13 maart 2018

Niels Bassleer (21) en Lieven De Maertelaere (23) uit Evergem zijn genomineerd voor de KNX-award, een prestigieuze onderscheiding in domotica. Deze nominatie hebben ze te danken aan hun klaslokaal in de Gentse Odiseeschool, die ze samen met hun collegastudent Simon De Sadeleer en docent Energietechnologie Joachim Goeminne deels hebben geautomatiseerd.





Het schoolproject van studenten Energietechnologie Niels Bassleer en Lieven De Maertelaere werd door de jury van KNX opgemerkt vanwege haar praktisch nut. KNX is wereldwijd de standaard voor gebouwautomatisatie en zij reiken ieder jaar een prijs uit aan het project dat het best een gebouw uitrust met de KNX-domotica.





Laboratorium

"We hebben deze nominatie te danken aan Smart Lab of the Future, een laboratorium op Odisee Technologiecampus Gent dat we met domotica hebben uitgerust", zegt Lieven. "In een proefopstelling hebben we onder andere de lichten, rolluiken en temperatuurregeling geautomatiseerd. Het is nu aan de nieuwe leerlingen om ons project verder uit te werken."





Op vrijdag 20 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.





Wie wil stemmen voor de publieksprijs, kan surfen naar https://contest.knx.org/en/vote.





