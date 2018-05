Stroming zoekt 'vrienden' 02 mei 2018

02u24 0

Cultuurcentrum Stroming uit Evergem is volop het nieuwe cultuurseizoen aan het voorbereiden en zoekt naar mensen die 'Vriend van Stroming' willen worden. Vriendenpassen voor het nieuwe seizoen kan je online bestellen vanaf dinsdag 8 mei om 18 uur, via www.evergem.be/vriendenpas. Zo'n pas kost 10 euro, of 5 euro voor wie jonger is dan 26 jaar. "De Vriendenpas is persoonlijk en geeft je heel wat voordelen", zegt schepen van Cultuur Martine Willems (CD&V). "Je krijgt voorrang bij de ticketverkoop, steeds het goedkoopste tarief, en een gratis voorstelling begin september."





Op woensdag 23 mei is er om 20 uur de seizoenpresentatie. Op dinsdag 5 juni om 18 uur start de ticketverkoop voor mensen met Vriendenpas. Dinsdag 19 juni om 18 uur start dan de ticketverkoop zonder Vriendenpas. (JSA)