Stroming nog dicht tot 17 augustus 07 augustus 2018

02u30 0

Het Cultuurcentrum Evergem, in de Weststraat in Sleidinge, is voor de zomervakantie nog gesloten tot en met vrijdag 17 augustus. Al die tijd kan je niet aan de balie terecht voor vragen of reservaties. Post en e-mail worden in de vakantieperiode wel behandeld. Info: www.evergem.be. (JSA)