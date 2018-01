Straten jaartje zonder bomen 02u48 0

Evergem zal dit voorjaar op heel wat plaatsen bomen kappen. Volgende winter worden die gekapte bomen dan vervangen.





De komende lente en zomer zullen enkele straten het zonder bomen moeten stellen. "In de Buntstraat worden alle straatbomen gekapt omdat ze ziek zijn", zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). "In de Durmakker moeten alle elzen gekapt worden omdat ze besmet zijn met elzenboktor. In de Emeric De Bruynelaan moeten de krentenboompjes weg omdat ze sinds de aanplant in 2003 niet of nauwelijks groeien. Op het Gilbert Braekmanplein worden de kastanjes rond het Heilig Hartmonument gekapt die te verzwakt zijn door bloedingsziekte. Ook in Lovendonk moeten de krentenboompjes gekapt worden omdat ze sinds de aanplant in 2003 niet of nauwelijks groeien."





Daarnaast worden ook enkele bomen geveld die te dicht onder een verlichtingspaal staan of onder bovengrondse nutsleidingen groeien. Er worden in Evergem nieuwe bomen aangeplant volgende winter.





(JSA)