Stickers brandweer voor huis met dieren 09 februari 2018

02u27 52

De gemeente Evergem wil via de brandweer stickers ter beschikking stellen, die baasjes van huisdieren op of aan hun voordeur kunnen plakken. Die stickers laten brandweerlui bij interventies weten dat er huisdieren aanwezig zijn en dat er in geval van brand ook naar hen moet worden gezocht. In Gent werd het stickerverhaal al goedgekeurd.





Omdat Evergem door de brandweer van Gent geholpen wordt, vroeg raadslid Vicky Van Hyfte (Open Vld) om de stickers ook in Evergem ter beschikking te stellen. "We nemen contact op met de brandweer Gent en zijn zeker voorstander van het systeem", bevestigt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). (JSA)