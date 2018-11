Stichter schaakclub MSV Evergem viert gouden jubileumfeest Joeri Seymortier

22 november 2018

09u07 0 Evergem Herman De Bie en Marie-Louise Buysse uit het Kromveldstraatje in Evergem zijn vijftig jaar getrouwd.

Het gouden koppel leerde elkaar kennen tijdens de gewestelijke activiteiten van Jong KAJ. Ze hebben twee zonen, Maarten en Jan, en zeven kleinkinderen. Herman was drukker-letterzetter van opleiding, en heel actief in de sociale beweging ACV. Marie-Louise was vanaf 1979 medewerkster en bestuurslid van Kind en Preventie. Herman was in 1974 ook de stichter van de schaakclub MSV Evergem, in 1986 stichter-voorzitter van Onderlinge hulp, en was van 1970 tot 1976 ook gemeenteraadslid in Evergem.