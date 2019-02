Sterk! wil duidelijke ‘shop and go’ parkeerplaatsen aan handelszaken (maar die komen er niet) Joeri Seymortier

13 februari 2019

10u31 0 Evergem Oppositiepartij Sterk! in Evergem wil ‘shop and go’ parkeerplaatsen aan de handelszaken in de verschillende woonkernen.

Nu al zijn er kortparkeerplaatsen aan winkels, maar Sterk! wil die veranderen in echte ‘shop and go’ parkeerplaatsen. “Veel verschil is er niet, maar de perceptie is wel helemaal anders”, zegt gemeenteraadslid Vicky Van Hyfte. “Je toont duidelijk dat die parkeerplaatsen bedoeld zijn voor mensen die naar de plaatselijke handelaars gaan, en stimuleert zo het lokaal winkelen.”

Het schepencollege loopt niet warm voor het voorstel. “Nu al heb je kortparkeerplaatsen aan winkels, waar je dertig minuten mag parkeren”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De adviesraad Lokale Economie is daar tevreden over. Een bordje ‘shop and go’ hangen is niet veel meer dan een cosmetische ingreep. Wij zien daar niet meteen de meerwaarde van in.”