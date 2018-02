Stefan Blommaert van bib naar PC 10 februari 2018

Stefan Blommaert, VRT-journalist en voormalig correspondent in China, komt op maandagavond 12 februari in Evergem vertellen over dit fascinerende land. De lezing zou plaats vinden in de bibliotheek, maar door het grote succes verhuist die naar het parochiaal centrum aan de overkant van de Bibliotheekstraat. Een ticket kost 5 euro, drankje inbegrepen. Info: www.evergem.be. (JSA)