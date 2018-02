Start inschrijvingen gemeentescholen 23 februari 2018

Op donderdag 1 maart start in Evergem de inschrijvingsperiode in de gemeentescholen, voor kleuters van het geboortejaar 2016. Zij kunnen dan ingeschreven worden in de gemeentelijke basisscholen van Belzele, Evergem en Wippelgem. In de gemeentelijke basisschool Sleidinge kan het nu al. Vanaf donderdag 1 maart om 7.30 uur kunnen kleuters van het geboortejaar 2016 en nieuwe leerlingen ingeschreven worden. Info: www.evergem.be.





(JSA)