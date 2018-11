Sprong van Kurt Moens naar provincie zorgt voor verschuivingen in politiek Evergem Patrick Huyghe wordt niet in 2022 maar nu al schepen Joeri Seymortier

17 november 2018

10u31 0 Evergem Evergemnaar Kurt Moens (50) wordt gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, en dat zorgt ook voor de nodige verschuivingen in de politiek van Evergem. Hij kan daar niet meer de man van het OCMW blijven, en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Patrick Huyghe. “Ik ga het lokaal werk zeker missen”, zegt Kurt Moens.

Met 10.861 voorkeurstemmen bij de provincieraadsverkiezingen had Kurt Moens als lijsttrekker van N-VA een meer dan goede beurt gemaakt. Toen N-VA, CD&V en Groen een akkoord sloten om samen een nieuw provinciebestuur te vormen, kwam de naam van de Evergemnaar al snel naar boven als kanshebber voor de post van gedeputeerde.

“Ik ben blij met deze fantastische kans”, zegt Kurt Moens, nu de nieuwe bestuursploeg van de provincie officieel bekend gemaakt is. “Natuurlijk ga ik mijn politiek werk in Evergem missen, maar dit is een kans die ik met beide handen moet grijpen. Het is van de jaren veertig geleden dat Evergem nog eens een gedeputeerde in de provincie gehad heeft. Dat kan voor een gemeente alleen maar een voordeel zijn.”

Tussen mensen

Aan gemeentepolitiek kan Kurt Moens als gedeputeerde niet meer blijven verder doen. Hij was de voorbije zes jaar OCMW-voorzitter, en zou dat ook de komende zes jaar blijven. Ook al krijgt die taak na Nieuwjaar de naam ‘voorzitter van het sociaal comité’. “Ik ga mijn werk in Evergem zeker en vast missen”, weet Kurt Moens nu al. “Als voorzitter van het OCMW en schepen van sociale zaken, werkte ik echt tussen de mensen. Ik heb dat ook altijd het liefst gedaan. We hebben ook het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht, een samenwerkingsverband tussen verschillende rusthuizen in de regio. Dat staat nu goed op de rails, en ook dat kindje moet ik nu uit handen geven. Ook mijn deeltijds werk als leerkracht in Zelzate, moet ik stopzetten.”

Kurt Moens wordt al vanaf 3 december deputé bij de provincie Oost-Vlaanderen. Hij zal onder andere bevoegd zijn voor Onderwijs, Wonen, Recreatie en Financiën. Hij is opvallend ook de enige man in het nieuwe bastion van de provincie. Hij wordt ook de eerste gedeputeerde, en zal de hele ploeg dus moeten leiden.

Verschuivingen

In Evergem is dat goed nieuws voor huidig schepen Patrick Huyghe. Hij zou in de nieuwe bestuursploeg eigenlijk pas in 2022 opnieuw schepen worden. N-VA en CD&V hebben in Evergem één gedeeld schepenambt. Dat zou bij de start ingenomen worden door de piepjonge Sven Roegiers van CD&V, om dan op 1 januari 2022 te wisselen met Patrick Huyghe. Maar omdat Kurt Moens na Nieuwjaar dus niet in het schepencollege van Evergem komt, zal Patrick Huyghe meteen mogen starten. Hij wordt in Evergem verantwoordelijk voor Sociale zaken, Ouderenzorg en rusthuizen, Senioren, Gezin, Welzijnszorg, Mensen met een beperking, Gelijke kansen, Asiel en migratie, Drugbeleid en wordt ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Meetjesland.