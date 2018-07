Sportzalen in nieuw jasje 28 juli 2018

02u27 0

De zalen in Sportcentrum Hoge Wal hebben een make-over gekregen. De grote sportzaal werd helemaal opnieuw belijnd. In de spiegelzaal werd het parket onder handen genomen. "Door het intensieve gebruik waren heel wat lijnen in de sportzaal niet meer zichtbaar", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "De basketbalfederatie stelde ook nieuwe eisen op voor basketbalvelden. De lijnen werden dus aangepast. Enkele oneffenheden in het parket van de spiegelzaal zorgden al een tijd voor blessures bij de blootvoetse sporters. Dit werd nu aangepakt." (JSA)