Sportwegwijs in de brievenbus 17 augustus 2018

02u25 0

Binnenkort valt bij alle Evergemnaren het gratis sportmagazine Sportwegwijs weer in de brievenbus. "In deze brochure staat een overzicht van het wekelijks en maandelijks sportaanbod in onze gemeente", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Je vindt er ook een opsomming van alle activiteiten en een lijst van de Evergemse sportclubs."





Wie geen exemplaar ontvangen heeft, kan er vanaf 20 augustus eentje afhalen in de infozuilen in de gemeentelijke gebouwen van Evergem. (JSA)