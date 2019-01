Sporthal Hoge Wal krijgt nieuwe scheidingswanden Joeri Seymortier

07 januari 2019

Evergem Er komen nieuwe scheidingswanden in de sporthal Hoge Wal in Ertvelde bij Evergem.

De investering voor de nieuwe scheidingswanden staat opgenomen in het budget 2019 van de gemeente Evergem. “Dat is een vraag die al enkele jaren leeft”, zegt gemeenteraadslid Filip Lehoucq, die tot voor kort schepen was en het dossier mee op de rails zette. “Er zijn regelmatig problemen met de scheidingswanden. De ene keer willen ze niet omhoog, en de andere keer willen ze niet naar beneden. Heel vervelend voor de sportclubs die op dat moment willen trainen in de sporthal. Dat moet dit jaar opgelost worden met het installeren van nieuwe scheidingswanden in onze sporthal Hoge Wal.”