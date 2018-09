Sportclubs stellen zich zondag voor Joeri Seymortier

06 september 2018

Op zondag 9 september geven de sportverenigingen van Evergem gratis info, sportinitiaties en demo's over hun sportdiscipline tijdens de jaarlijkse Sportboem. Het ideale moment om een sportclub te vinden die bij je past. Deze gratis sportnamiddag start om 13.30 uur in Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34 in Ertvelde. Een overzicht van alle clubs die initiatielessen of demo’s geven, vind je op www.evergem.be/sportboem.