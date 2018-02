Spooroverweg drie dagen dicht 19 februari 2018

Infrabel voert vanaf vandaag, maandag, werken uit aan de spoorlijn 55 ter hoogte van de overweg in de Bombardementstraat in Rieme bij Evergem. De werken duren tot 7 maart, en gebeuren vooral 's nachts om de goederentreinen overdag niet te hinderen. De overweg krijgt zware prefabbetonelementen. Schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V): "De overweg gaat dicht van vrijdag 23 februari om 23 uur tot en met dinsdag 27 februari om 5 uur 's ochtends. De sluiting heeft een impact op het vrachtverkeer van en naar de industriezone in Rieme Noord. Dat wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex Rieme-Noord op de R4. Dat nieuw complex is zo goed als af. Eén onderdeel wordt voor die omleiding al opengesteld".





Info: www.evergem.be. (JSA)