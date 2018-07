Speelpleinwerking maakt comeback 16 juli 2018

Het dorp Sleidinge heeft weer een eigen speelpleinwerking. Vorig jaar werd dat enkel in Evergem en Ertvelde georganiseerd, maar nu staat ook Sleidinge weer op de kaart.





"Vorig jaar was er geen speelpleinwerking in Sleidinge, wegens te weinig animatoren", leggen schepen Martine Willems en burgemeester Joeri De Maertelaere uit. "Er werd toen wel opvang georganiseerd, maar dit jaar is het speelplein in Sleidinge opnieuw open. De animatorenvereniging Spees hield samen met de jeugddienst een heuse wervingscampagne en die heeft haar vruchten afgeworpen. Het speelplein in Sleidinge is deze zomer open tot en met 3 augustus. Volgende zomer mikt Spees opnieuw op een volledige zomerwerking."





(JSA)