Spaarbekken nog halfvol 28 juli 2018

02u26 0

Het waterspaarbekken in Kluizen bij Evergem heeft nog voor heel wat weken drinkwater op voorraad. Toch is de watervoorraad daar intussen ook al gehalveerd. In de praktijk is er dus zeker nog voor een half jaar drinkwater.





In Kluizen liggen twee gigantische spaarbekkens, goed voor 11 miljoen kubieke meter drinkwater. Dat wordt verdeeld in het Meetjesland en het Waasland.





Watergebruik hoger

Ook al zijn de spaarbekkens ondanks de wekenlange droogte nog altijd halfvol, toch wordt er bij De Watergroep op gehamerd dat we zeer spaarzaam moeten omspringen met het water. Normaal gezien ligt het waterverbruik in deze vakantieperiode een pak lager, omdat veel mensen met vakantie zijn en heel wat bedrijven stil liggen. Maar in plaats van een daling van het waterverbruik, is er deze dagen bij De Watergroep een stijging van zowat twintig procent opgemeten.





(JSA)