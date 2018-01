Sp.a krijgt lijsttrekker op 'paarse lijst' 02u51 0

Sp.a zal de lijsttrekker mogen leveren voor de nieuwe paarse lijst die Open Vld en sp.a in oktober maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in Evergem. Gisteren kon je al lezen dat de twee oppositiepartijen de krachten bundelen en samen aan één lijst werken. Omdat sp.a net iets groter is dan Open Vld krijgen de socialisten de lijsttrekker. Open Vld krijgt in ruil wel de tweede plaats op de lijst en ook de lijstduwer. Hoe de lijst zal heten, wordt de komende weken uitgezocht. Dat gebeurt onder andere via een poll op sociale media. (JSA)