Sober afscheid van Denise 'moetje' Van Vooren 20 januari 2018

Enkele honderden mensen hebben gisterennamiddag in het crematorium Westlede afscheid genomen van Denise 'moetje' Van Vooren. De 76-jarige vrouw uit Evergem kwam vorige week om het leven na een zware woningbrand in de Zevekotestraat.





Op een sobere, katholieke manier hebben familie en vrienden Denise een laatste groet gebracht. Met haar lievelingsmuziek, mooie foto's, gebeden en prachtige teksten blikte de gebedsleider terug op haar leven. Slechts even ging het over die dramatische woensdagnacht, waarbij een hevige brand haar het leven kostte. Denise werd als jongste telg van een landbouwersfamilie katholiek opgebracht. Ze droomde van een studie rechten, maar zette zich professioneel in voor de medemens. Denise kreeg drie kinderen, die ze heel graag zag. "Ze was een grote dierenvriend, die zo kon genieten van het leven." Afsluiten deed iedereen met een weesgegroet. (JEW)





