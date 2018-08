Snoepjesmakers vieren gouden huwelijk 29 augustus 2018

Roger Scheir en Ignatia Mattheeuws uit de Nieuweweg 14 in Kluizen bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen, Isabelle en Frédéric, en ondertussen vier kleinkinderen. Roger en Ignatia leerden elkaar kennen in de slagerij en café van de tante van Ignatia in Kluizen. Een goed jaar later trouwden ze en namen een bakkerij over in Sint-Niklaas. Roger specialiseerde zich in het maken van snoepgoed en kwam na dik twee jaar terug naar Kluizen. Het snoepbedrijf is ondertussen verhuisd naar de Nest, en overgenomen door de kinderen. Maar Roger blijft actief. Maar er is nu meer tijd om te genieten van de Belgische kust, van fietsen en lekker eten.





