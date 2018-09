Smurrie op Waalbrug raakt niet opgeruimd Wouter Spillebeen

05 september 2018

11u20 0 Evergem Op de Waalbrug in Evergem is gisterenavond een onbekende smurrie op het wegdek gelekt. Daardoor is de brug, die over de Ringvaart loopt en de Christoffelweg met de R4 verbindt, afgesloten in de richting van Wondelgem.

De brandweer riep gisterenavond al de hulp in van de Civiele Bescherming om het product te helpen opruimen. Alle pogingen om de smurrie weg te krijgen, waren tevergeefs. “Wat het product precies is, weten we niet”, klinkt het bij politiezone Assenede-Evergem. “De vrachtwagen die de smurrie heeft gelekt, is wel geïdentificeerd.”

Vandaag wordt een poging ondernomen om de bovenste laag van het wegdek, en daarmee ook het goedje, te verwijderen. “Die werken zullen minstens de hele dag in beslag nemen”, aldus de politie.

Intussen is de rijweg ter hoogte van de brug afgesloten in de richting van Gent. Er is een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Brielken via de dorpskern en via de Langerbrugsestraat naar de R4. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Waalbrug.